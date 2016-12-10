Galatasaray seri peşinde

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 11 Aralık Pazar günü Gaziantepspor'u konuk edecek.

Son iki maçında Bursaspor ve Kasımpaşa'yı yenen sarı-kırmızılı takım, Gaziantepspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, ligde 26 puanla 3. sırada bulunuyor.



Hafta içinde teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayrılan Gaziantepspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 11 puanla 15. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ile Sinan Gümüş, Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.

Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Kadir Balta, Lionel Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski.

61. randevu

Galatasaray ile Gaziantepspor, lig tarihinde 61. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki maçlarda sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 35-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın attığı 95 gole, Gaziantepspor 45 golle karşılık verdi.