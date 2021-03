Marius Sumudica: Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim; çünkü sizlerin önünde gözyaşı döküyorum

Marius Sumudica, düzenlediği basın toplantısında Gaziantep'e veda etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Sumudica, "Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim. Çünkü sizlerin önünde gözyaşı döküyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayırmalarının ardından ilk kez konuşan Sumudica, yaşanan olaylardan dolayı çok pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Şu an çok üzgünüm. Kendi kendime soruyorum; evim Gaziantep mi, yoksa Romanya mı olduğunu anlamaya çalışıyorum. Evime dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Burası benim evim olmuş. Burada yaptığım her şeyi kalbimle yaptım. Bu şehri evim gibi hissediyordum. Daha geçen hafta Türk pasaportu çıkarmak isterken şimdi her şey değişti. Biz burada boş bir bardağı hep beraber doldurduk ama yaptığım bir hatadan dolayı her şeyi bitirmek kabul edilebilir bir şey değil. Önemli başarılar elde ettik. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Oyuncularımın ve kulüp çalışanlarının yüzde 90'ı bana mesaj atıp üzüntülerini dile getirdi. Herkese, tüm yöneticilere her şey için teşekkür ediyorum. Ben artık bir Türk gibi güçlü değilim. Çünkü sizlerin önünde gözyaşı döküyorum. Bu gözyaşları 18 aylık bir çalışmanın gözyaşları" diye konuştu.