Mariupol'ü terk eden Ukraynalı, köpeğini yanına alarak 225 kilometre yürüdü

Ukrayna’nın Mariupol kentinde yaşayan Igor Pedin, Rus güçlerinin şehri kuşatmasıyla küçük köpeğini alarak yaya bir şekilde şehri terk etti. Pedin, 24 kontrol noktası geçerek 225 kilometrelik yolu yürüdü.

The Guardian’da yer alan habere göre, Rusya’nın 61 yaşında Igor Pedin, Rus güçlerinin saldırdığı Mariupol şehrinden nisbeten güvende olduğu Zaporizhzhia’ya küçük köpeği Zhu-Zhu ile yaptığı yolculuk sonunda ulaştı.

Pedin, yol boyunca 24 kontrol noktası geçti.

Zaporizhzhia’ya ulaştığında Pedin’in sağlık yardımına ihtiyacı olmadığı, “hayatta olduğu için şanslı” olduğunu söylediği belirtilirken köpeği 9 yaşındaki Zhu-Zhu’nun savaştan çok korktuğu ve etkilendiği aktarıldı.

Son olarak Ukrayna’nın başkenti Kiev’e götürülen Pedin, köpeği için bir veteriner arayışında. Köpeğinin her duyduğu sesten travmatik bir biçimde etkinlendiğini söyleyen Pedin, yürürken ayaklarının da yaralandığını anlattı.