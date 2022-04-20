Mariupol'deki Ukraynalı komutan: Son günlerimizde, hatta son saatlerimizde olabiliriz; bizi tahliye edin

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Ukrayna'nın Mariupol kentini savunan son askerlerin komutanlarından Serhiy Volina, "Son günlerimizde; hatta son saatlerimizde olabiliriz" dedi.

Mariupol'deki Ukraynalı askerlerin neredeyse tamamı çelik imalat tesisi Azovstal'da Rus askeri tarafından kuşatılmış durumda. Volina, çarşamba günün ilk saatlerinde Facebook hesabından paylaştığı videoda Azovstal'dan tahliye edilmeleri için çağrı yaptı.

Volina, "Düşmanın bizden 10 kat daha fazla askeri var" dedi.

"Son günlerimizde; hatta son saatlerimizde olabiliriz" diyen Volina, "Tüm dünya liderlerine yardım çağrısı yapıyoruz. Bizi buradan tahliye etmek için bir prosedür yürütmelerini ve bir üçüncü devletin topraklarına götürmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusların hem havada, hem de karada avantaj sahibi olduğunu söyleyen Volina, hem sivil hem de askeri can ayıpları yaşandığını belirtti.

Rusya, 24 Şubat'tan bu yana neredeyse tamamen küle çevirdiği Mariupol'ü haftalardır kuşatıyordu. Moskova, geçen hafta neredeyse şehri tamamen kontrol altına aldıklarını belirtti. Mariupol, düşmesi durumunda Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana ele geçirdiği ilk büyük şehir olacak.