Mariupol'deki Azovstal tesisinin içinde Rus ve Ukraynalı güçler arasında 'kanlı çatışmalar'

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Mariupol kentinde Ukraynalı askerlerin son sığınağı olan çelik imalat tesisinin içinde çarşamba gecesi Rus ve Ukraynalı askerler arasında 'kanlı çatışmalar' yaşandığı belirtildi.
Ukrayna'nın aşırı sağcı Azov Taburu'nun komutanı Denis Prokopenko, Telegram üzerinden yayımladığı video mesajda, ''Düşmanının baskısını kontrol altında tutmak için insanüstü efor sergileyen askerlerimle gurur duyuyorum. Durum çok zorlu'' dedi.
Reuters, tesisin içinde 'kanlı çatışmalar' yaşandığını aktardı.
Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Azovstal'a çarşamba günü itibariyle girdiğini açıklamıştı.
Rusya destekli bir hesabın paylaştığı görüntülerde Rus kuvvetlerinin, içinde sivillerin de bulunduğu çelik imalat tesisini vurduğu görülüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, perşembe sabahı Azovstal'daki sivillerin tahliyesi için 5-6-7 Mayıs'ta belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.