Mariupol'de uluslararası basına çalışan son gazetecilerden Chernov, yaşadıklarını anlattı: Doktorlar, saklanmamız için bize önlüklerinden verdiler

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Associated Press'in muhabiri Mstyslav Chernov, Rusya kuşatması altındaki Ukrayna kenti Mariupol'de foto muhabir Evgeniy Maloletka ile birlikte kalan uluslararası kuruma çalışan son gazeteciler olarak yaşadıklarını anlattı.

Chernov, Rus askerlerin elinde çeşitli gazetecilerin isimleri olan bir liste bulunduğunu ve şehirdeki AP çalışanlarının da Ruslar tarafından arandığını ifade etti.

Bir hastanede haber yaparken içeri silahlı insanların girdiğini belirten Chernov, doktorların saklanmaları için kendilerine doktor önlüğü verdiğini belirtti.

Chernov, sonunda askerlerin bulundukları odaya girdiğini ve "Lanet olsun, bu gazeteciler nerede?" diye sorduğunu aktardı. AP muhabiri, o anları şöyle anlattı:

"Pazubanda baktım. Ukraynalıların taktığı mavi olanlardandı; gizlenmeye çalışan Rus askerleri olup olmadıkları üzerin düşündüm. Daha sonra ileri bir adım atıp kendimi tanıttım. 'Sizi çıkarmak için buradayız' dediler.

Ameliyathanenin duvarları dışarıdaki bombardıman ve makineli tüfek ateşi nedeniyle sarsıldı. İçeride kalmak daha güvenliymiş gibi hissettim. Ancak Ukraynalı askerlerin bizi götürmek için emirleri vardı.

Sokağa koştuk. Bize barınma sağlayan doktorları, bombardımanı yaşayan ve gidecek hiçbir yeri olmadığı için koridorda yatan hamile kadını terk ettik. Hepsini geride bıraktığım için kendimi çok kötü hissettim.

9-10 dakika sonra terk edilmiş binaların aralarından geçerken yakına bir havan topu düştü. Yere yattık. Zamanı bir havan topundan diğer havan topuna ölçüyorduk. Vücutlarımız gerilmişti ve nefeslerimizi tutmuştuk. Peş peşe yaşanan sallantılar göğsümü sarsıyordu ve ellerim buz kesmişti.

Bir girişe geldik. Zırhlı araçlar hızla bizi karanlık bir bodruma indirdi. Ukraynalıların neden bizi kurtarmak için askerlerini riske attığını o zaman bir polis memurundan öğrendik:

'Eğer sizi yakalarlarsa kamera önüne çıkartıp çektiğiniz her şeyin bir yalan olduğunu söyletirler. Mariupol'de yaptığınız her şey boşa gider' dedi".

Chernov, polisin geçmişte kendisi ve Maloletka'ya 'ölen şehri' tüm dünyaya göstermeleri için yalvardığını; şimdi ise şehirden çıkmaları için yalvardığını ifade etti.