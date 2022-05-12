Mariupol'de kuşatılan Ukraynalı asker, Elon Musk'a yardım çağrısında bulundu

T24 Dış Haberler

Ukrayna’nın Rus güçleri kuşatması altındaki Mariupol’de bir Ukraynalı asker, şehirde kuşatılmış olanlara yardım etmesi için dünyanın en zengin insanı Tesla CEO’su Elon Musk’a seslendi.

AFP’nin aktardığı habere göre, Rusya’nın Ukrayna’nın işgalinin üçüncü ayında ülkenin güneyindeki Mariupol şehri Rus güçlerinin kuşatması altında. Şehirde kalan asker ve siviller, Azovstol çelik imalat tesisinde sığınıyor.

Ukraynalı komutan Serhiy Volyna, yalnızca Elon Musk’a ulaşmak için bir Twitter hesabı açarak Musk’a “İnsanlar, sizin insanları imkansızın imkanlı olduğuna inandırmak için başka bir gezegenden geldiğini söylüyor. Gezegenlerimiz birbirleriyle yan yana ve ben hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğu yerdeyim. Lütfen bizim Azovstal’dan ara bulucu bir ülkeye geçmemize yardım edin. Siz değilse kim?” Yazdı.

Volyna, Twitter’da “dünyadaki herkese” seslenerek tweetinin Elon Musk’a ulaştırılması için yardım istedi.

Rus güçleri Mariupol’de kontrolü ele geçirirken Kiev, binden fazla askerin, çoğu yaralı olmak üzere Azovstal çelik imalat tesisinde kaldığını söyledi.

Azovstal’da sığınan çok sayıda kadın, çocuk ve yaşlı Birleşmiş Milletler ve Kızıl Haç aracılığıyla tahliye edilmişti.