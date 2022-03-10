Mariupol'daki çocuk hastanesi saldırısı için Zelenskiy "savaş suçu" dedi
İşgalin başından bu yana Rusya saldırılarına hedef olan Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin vurulması ile ilgili çolk sayıda kınama mesajı yayınlandı
10 Mart 2022 03:22
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Mariupol'daki çocuk ve doğum hastanesinin Rus hava saldırısında vurulmasını bir savaş suçu olarak tanımladı. Saldırıda en az 17 kişinin yaralandığı doğrulandı.
Patlama sonrasına ait sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hamile bir kadının sedyede taşındığı görülüyor.
AFP haber ajansına konuşan yerel yetkililer, hastanenin kısa bir süre önce yenilemeden geçtiğini söyledi.
Hastane içinde bir çocuk hastalıkları katı bulunduğunu da kaydettiler.
Birçok Batı ülkesinin kınadığı bombalama için Ukrayna lideri Zelenskiy, "Doğum hastanesinden bile korkan Rusya Federasyonu nasıl bir ülke?" ifadesini kullandı.
Zelenskiy, bombalamada 17 kişinin yaralandığını doğruladı ve hastanedekilerin sirenler çalınca sığınaklara kaçarak kurtulduğunu söyledi.
Saldırıyı reddetmeyen Moskova ise Ukraynalı "milliyetçi taburların" hastaneyi kamuflaj olarak kullandığını öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, hastanenin kullanımda olmadığını ve Azot taburu tarafından kullanıldığını öne sürdü ve bazı fotoğraflar paylaştı.