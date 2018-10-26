Maritza Plovdiv - Çanakkale Belediyespor: 2-3

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Kupası\'nda Çanakkale Belediyespor, Maritza Plovdiv\'i 3-2 mağlup etti.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Cengiz Göllü Nilüfer Kupası\'nda ikinci günün ilk maçında TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor ile Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv ekibi karşı karşıya geldi. İlk set başa baş bir mücadeleye sahne olurken gülen taraf 25-23\'lük skorla Bulgaristan temsilcisi oldu. İkinci seti 16-25\'lilk skorla Çanakkale Belediyespor kazanırken, üçüncü seti 25-15\'lik skorla kazanan Maritza Plovdiv maçta yeniden öne geçti. Son ana dek nefes kesen dördüncü seti 23-25\'lik skorla kazanarak setlere denge getiren Çanakkale Belediyespor, final setini de 12-15 önde tamamladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Çanakkale Belediyespor turnuvada ilk gaibiyetini alırken yarın Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. İkinci maçında da kaybeden Maritza Plovdiv ise yarın ev sahibi Nilüfer Belediyespor ile oynayacak.

FOTOĞRAFLI