'Maritsa Küçük cinayetinin üstü örtülmek mi isteniyor?'

İHD İstanbul Şubesi’nde dün Samatya cinayetiyle ilgili düzenlenen basın toplantısına, öldürülen Maritsa Küçük’ün çocukları Zadik Küçük, Baydzar Midilli ve Avukat Eren Keskin katıldı. Toplantıda konuşan “Mavi Marmara olayında adli tıp raporu 15 gün içinde açıklandı. Bu cinayette ise, ekspertiz raporu neden aylar sonra açıklandı? Rapor neden bu kadar gecikti, olayın üzeri örtülmek mi isteniyor?” dedi.

Fatih’e bağlı Samatya semtindeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Maritsa Küçük, 28 Aralık 2012’de darp edildikten sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayla ilgili geçen Mayıs ayında tutuklanan Murat Nazaryan, 4 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında ifadesini değiştirerek üç kişinin kendisini zorla cinayetin işlendiği eve götürdüğünü öne sürdü.

‘Nazaryan hücreye alınmalı’

Olayla ilgili olarak İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde bugün (18 Kasım) yapılan basın toplantısında konuşan Avukat Eren Keskin, “Ermeni Soykırımı’nın gerçekleştiği bu coğrafyada elbette bir Ermeni kadının cinayete kurban gitmesinin arkasında nefretin olabileceği şüphesini uyandırmakta” dedi. Murat Nazaryan’la yaptığı görüşmede zanlının en büyük korkusunun tek başına kaldığı hücreden koğuşa alınmak olduğunu belirten Keskin, şöyle devam etti: “Eğer konuşursa koğuşta öldürüleceğini düşünüyor. Nazaryan tek başına kaldığı hücresinden alınarak koğuşa kondu. Nazaryan’ın korkmadan konuşması için yeniden hücreye alınması gerekli.”

Savcının, Maritsa Küçük’ün ailesine “Avukatlarınız olayı araştırsın” dediğini vurguluyan Keskin, “Biz zaten olayı araştırıyoruz ama olayı asıl araştırması gereken savcı neden üzerine düşeni yapmıyor?” diye sordu. Polis ve devletin de üzerine düşeni yapmadığını söyleyen Keskin, “Mavi Marmara olayında adli tıp raporu 15 gün içinde açıklandı. Bu cinayette ise, ekspertiz raporu neden aylar sonra açıklandı? Rapor neden bu kadar gecikti, olayın üzeri örtülmek mi isteniyor?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

‘Katiller bulunsun’

Konuşurken sık sık gözyaşlarına boğulan Maritsa Küçük’ün kızı Baydzar Midilli, son yıllarda annesini rahatsız edenler olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bir adam Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan geldiğini söyleyerek annemin evine girmiş. Bunun üzerine annemi uyardık eve kimseyi almaması için. Annem bu olaydan sonra belediyeden de bir kişinin yardım bahanesiyle geldiğini ama bu kez kapıyı açmadığını söyledi.”

Gözyaşlarıyla konuşmasına devam eden Baydzar Midilli, “Devlet bize yardım etsin, katiller bulunsun. Nazaryan da ne biliyorsa anlatsın, annem artık rahat uyusun. Biz her gün üzüntüden ölüyoruz, annem neden vahşice öldürüldü, ne suçu vardı?” dedi. Samatya’da saldırıya uğrayan Sultan Aykar ve Turfanda Aşık olayının neden üzerine gidilmediğini soran Küçük, “Bu olaylar neden araştırılmıyor, bu saldırıları bir çete-örgüt mü yaptı?” diye sordu.