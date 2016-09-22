Marion Cotillard: Angelina ve Brad’in huzuru bulmasını diliyorum

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin ayrılmasının nedeni olarak gösterilen Marion Cotillard sessizliğini bozdu. Mairon Cotillard, "Tüm ‘basın’ ve kolayca hüküm veren kinciler, troller ve diğerler, sizlere içten bir şekilde acil şifalar diliyorum. Her ikisine de derinden saygı duyduğum Angelina ve Brad’in, bu fırtınalı zamanlarda huzuru bulmalarını diliyorum" dedi.



Sputnik'te yer alan habere göre; Hollywood’un gözde çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılacaklarının haberinin ardından ‘üçüncü kişi’ olduğu iddiasıyla magazin basınının gündemine oturan Oscar ödüllü Fransız aktris Mairon Cotillard, hakkındaki habere yanıt verdi. Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan Cotillard’ın mesajı şöyle:

“Bu, 24 saat önce patlayan ve içine çekildiğim haber kasırgasına ilk ve tek yanıtım olacak. Bu türden şeyler üzerine yorum yapmaya ya da ciddiye almaya alışkın değilim ama giderek yayılan ve sevdiğim insanları etkileyen bu gibi bir durumda konuşmalıyım. Öncelikle hayatım erkeği, oğlumun ve beklediğimiz bebeğin babasıyla yıllar önce tanıştım. O, benim aşkım, en iyi arkadaşım ve ihtiyacım olan tek insan. İkincisi de çok mahvolduğumu söyleyen, iyiyim teşekkür ederim. Bu uydurduğunuz konuşma hiç üzüntü verici değil. Ve son olarak tüm ‘basın’ ve kolayca hüküm veren kinciler, troller ve diğerler, sizlere içten bir şekilde acil şifalar diliyorum. Her ikisine de derinden saygı duyduğum Angelina ve Brad’in, bu fırtınalı zamanlarda huzuru bulmalarını diliyorum. Sevgilerimle Marion”