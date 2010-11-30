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Yaşam

Mario Monicelli intihar etti

İtalyan sinema yönetmeni Mario Monicelli, başkent Roma'da tedavi gördüğü hastanenin pencesinden atlayarak 95 yaşında hayatına son verdi.

30 Kasım 2010 02:00

T24 - İtalyan sinema yönetmeni Mario Monicelli, başkent Roma'da tedavi gördüğü hastanenin pencesinden atlayarak 95 yaşında hayatına son verdi.
 

Başkent Roma'daki San Giovanni hastanesinde prostat kanseri tedavisi gören yönetmen Mario Monicelli, hastanenin beşinci katından aşağıya atladı. 95 yaşındaki yönetmen yaşamını yitirdi.


1940 ve 50'li yıllarda, ölümsüz Türk seslendirme sanatçısı Necdet Mahfi Ayral'ın (1908-2004) Yahudi aksanıyla göklere çıkardığı Toto (1898-1967) ile çalışan Monicelli, büyük İtalyan yönetmeni Federico Fellini'nin de yardımcılığını yaptı.


Monicelli, Dolce Vita (Tatlı Hayat) filminde Marcello Mastroinanni, Anita Ekberg ve Anouk Amiee ile çalıştı.


1940'lı, 1950'li ve 1960'lı yılların en önemli oyuncuları arasında olan Marcello Mastroianni, Antonio de Curtis (Toto) ve Alberto Sordi ile çalışan Monicelli, çok ses getiren ''Bilinmeyenler'' filminin yanı sıra ''Büyük Savaş'' filmiyle 1958'de Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü aldı.


Monicelli, ''Casanova'70'' (1965) ve ''I Compagni (Yoldaşlar)''(1963) filmleriyle en iyi yabancı Oscar adayı oldu.


Monicelli, İtalya'nın en büyük oyuncuları Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Anna Magnani, Claudia Cardinale ve Monica Vitti ile çalıştı.

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