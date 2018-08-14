Mario Mandzukic, Milli Takımı bıraktı

Hırvatistan Milli Takımı’nın golcü oyuncusu Mario Mandzukic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

Hırvatistan Milli Takımı’nın başarılı futbolcusu, 32 yaşındaki Mario Mandzukic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Milli Takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası’nda takımıyla birlikte finale kadar yükselen ve dünya 2.’si olma başarısı gösteren Mandzukic, milli formayla toplamda 89 maça çıkıp 33 gol atıp 9 asist yaptı.