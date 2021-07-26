Mario Lemina'nın yeni durağı belli oldu

Son iki sezonu Galatasaray ve Fulham'da kiralık geçiren Mario Lemina, Southampton'dan kalıcı olarak ayrıldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'nın yeni takımı belli oldu.

Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Southampton'da bulunan Gabonlu futbolcunun yeni durağı Nice oldu. Southampton transferi resmen duyurdu.

2016'da Marsilya'dan Juventus'a transfer olan Lemina böylece 5 yıl sonra yeniden Fransa'ya döndü.

2019-20 sezonunda Galatasaray forması giyen Lemina geçen sezon ise Fulham için ter döküyordu.

Southampton, Lemina'nın bonservisi için Juventus'a 2017 yazında 17 milyon euro ödemişti.