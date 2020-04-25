Mario Lemina: İngiltere'ye dönmek istemiyorum

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız Mario Lemina, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediğini söyledi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 16 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı ekipte kalabilmek için neredeyse tüm imkânları seferber ediyor.



Sarı-Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gabonlu oyuncu sözleşmesi sezon sonunda biteceği için İngiliz kulübüyle bir görüşme yaptı.



Lemina'nın bu görüşmede, "İngiltere'ye dönmek istemiyorum. Galatasaray'da çok mutluyum. Sizden bana gereken kolaylığı göstermenizi istiyorum. Aksi halde burada başarılı olacağımı sanmıyorum Sizden anlayış bekliyorum. Galatasaray'da hedeflerim var" dediği öğrenildi.

Fatih Terim kalmasını çok istiyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Lemina'nın mutlaka takımda tutulmasını çok istemesi üzerine yönetimin Gabonlu oyuncu için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

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