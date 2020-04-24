İngiltere Premier Lig şifresiz mi yayınlanacak?

İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, Premier Lig maçlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ardından şifresiz yayınlanması için proje hazırladıklarını açıkladı.

Maçların ne zaman başlayacağı konusunda hala belirsizlik sürerken, futbolseverleri heyecanlandıracak bir son dakika açıklaması geldi. İngiltere Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, tüm dünyanın heyecanla takip ettiği Premier Lig'in Koronavirüs salgının ardından maçları şifresiz yayınlamak için proje hazırladığını belirtti.

"Maçları seyircisiz oynatıp, insanların takımlarına ulaşmasını engellemek doğru olmaz"

'Şifresiz' kararını desteklediğini vurgulayan Dowden, ''Maçları seyircisiz oynatıp, birçok insanın takımlarına ulaşmasını engellemek doğru olmaz. Gelirin büyük kısmının yayından geldiğinin farkındayım ancak bunu çözmek için farklı yöntemler de bulunabilir. Şu anda tüm çalışmalar bu doğrultuda ilerliyor.'' dedi.

İngiltere'de şu anda BT Sports ve Sky Sports, maçların yayın haklarını elinde bulundururken, karşılaşmaları şifreli şekilde yayınlıyor.

Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'ni Ağustos ayında oynatmayı planlayan başkan Aleksander Ceferin'in Premier Lig için yapılan Temmuz ayı fikrini kabul ettiği iddia edilmişti. Ceferin'in diğer Avrupa liglerinin de Temmuz ayı sonunda bitmesini istediği gelen haberler arasında.