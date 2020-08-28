Mario Lemina, Galatasaray’a veda etti

Türkiye’de kalıp kalmayacağı merak konusu olan 26 yaşındaki futbolcu, yayınladığı video ile İngiltere’ye geri döndüğünü açıkladı.

Instagram’da yayınladığı hikayede Galatasaray taraftarına teşekkür eden Lemina, “İngiltere’ye dönüyorum. Türkiye’deki taraftarlar teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray’daki takım arkadaşlarıma iyi dileklerimi sunuyorum ve başarılar diliyorum. Görüşme üzere” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde Lemina ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Lemina’yı bonservisiyle vermek istiyorlar. Türk kulüpleri ödeyemez artık. 8-9 milyon Euro’luk bonservisler ödeyecek durumumuz yok” şeklinde konuşmuştu.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezon 20 maçta forma giyen Gabonlu orta saha, skor katkısında bulunamamıştı.