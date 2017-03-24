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Spor

Mario Jardel: Bugün oynasam 80-100 milyon Euro ederdim

Bir dönem Galatasaray formasını da giyen eski Brezilyalı futbolcu Mario Jardel, "Bugün oynasam en az 80-100 milyon Euro ederdim." dedi

24 Mart 2017 20:55

Bir dönem Galatasaray formasını da giyen eski Brezilyalı futbolcu Mario Jardel, 2001-2003 yıllarında oynadığı Portekiz'in Sporting Lizbon Kulübünün resmi televizyonuna açıklamada bulundu.

Kariyerinde Sporting Lizbon formasını giymekten ve bu takımda Ricardo Quaresma, Hugo Viana, Cristiano Ronaldo ile oynamış olmaktan çok gurur duyduğunu belirten Jardel, "Real Madrid, Milan veya Barcelona gibi bir kulüpte oynayabilirdim ama oynamadım. Belki bunun nedenini bir gün anlatırım." ifadelerini kullandı.

Brezilya, Portekiz, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Arjantin, Kıbrıs Rum Kesimi, Avustralya ve Bulgaristan gibi dünyanın birçok ülkesindeki takımlarda futbol oynayan 43 yaşındaki Jardel, 2000-2001 sezonunda Galatasaray'da forma giydiği 43 resmi maçta 34 gol kaydetmişti.

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