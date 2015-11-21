Mario Gomez: Türkiye'den ayrılmak için herhangi bir neden yok

Beşiktaş'ın yıldızı Mario Gomez, "Zorlu geçen iki yılın ardından kendimi çok iyi hissediyorum. Fiorentina'ya dönmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam için herhangi bir neden yok" sözleriyle, İtalya defterini kapattığını vurguladı.

Beşiktaş forması altında sergilediği performansla dikkati çeken Mario Gomez, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. İngiliz basınına konuşan Gomez, İstanbul’da ve Beşiktaş’ta mutlu olduğunu söyledi.

Manchester United ve Chelsea’den teklif aldığı iddia edilen tecrübeli futbolcu, “Zorlu geçen 2 yılın ardından şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Sezon sonunda Fiorentina’ya geri dönmek istemiyorum” diye konuştu.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mario Gomez’in, “Beşiktaş sayesinde tekrar Alman Milli Takımı’na geri döndüm. Bunda takım arkadaşlarım ile teknik heyetin büyük payı var. Türkiye’den ayrılmam için herhangi bir neden yok” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yeni sezonda da Beşiktaş’ta forma giyeceğini artık yönetime açık açık söyleyen Alman golcü için geçtiğimiz günlerde Başkan Fikret Orman, sezon sonunda yeni mukavele için masaya oturacaklarını söylemişti. Beşiktaş Yönetimi’nin de isterse bu oyuncuyu sezon sonu geri gönderme hakkı bulunması nedeniyle, yönetim ligin ikinci yarısında yıldız oyuncuyla görüşecek ve opsiyonları devreden çıkaracak.

Sık sık Louis Van Gaal tarafından takip edildiği öne sürülen 30 yaşındaki oyuncunun, Mourinho’nun da listesinde olduğu belirtildi.

Milli forma şanssızlığı

Almanya Milli Takımı’na 14 ay sonra geri dönen Gomez, Paris’te yaşanan terör saldırıları nedeniyle tedirginlik yaşamıştı. Şanssızlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcu, ülkesinde çıkacağı mücadeleyi de benzer bir durumdan dolayı oynayamadı. Hannover’de oynanması planlanan Hollanda karşılaşması terör ihbarları nedeniyle yapılamamıştı.