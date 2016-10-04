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Deutsche Welle

Mario Gomez milli takım kadrosundan çıkarıldı

Alman milli futbolcu Mario Gomez, Almanya’nın 2018 Dünya Futbol Şampiyonası elemelerinde Çek Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında oynanacak maçlarda sakatlığı nedeniyle yer almayacak.

04 Ekim 2016 22:50

Alman milli takımı teknik direktörü Joachim Löw, milli takımın başında alacağı 93'üncü galibiyetin planlarını Mario Gomez olmadan yapmak zorunda.

31 yaşındaki forvetin kas sakatlanması nedeniyle Almanya'nın Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Alman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Gomez'in 'kalça kaslarındaki sertleşme nedeniyle birkaç antrenmanda yer alamayacağı' belirtildi.

Teknik direktör Joachim Löw'ün, Mario Gomez'in yerine milli takım kadrosuna yeni bir isim almayacağı belirtildi. Almanların söz konusu iki maçta gol yollarındaki isimleri Thomas Müller, Mario Götze ve Kevin Volland olacak. Thomas Müller 3-0 kazanılan ilk eleme maçında Norveç'e iki gol atmıştı.

Almanya 2018'de Rusya'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası elemeleri C grubunda 8 Ekim Salı günü Hamburg'ta Çek Cumhuriyeti ile, 11 Ekim Salı günü ise Hannover'de Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/sid, UÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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