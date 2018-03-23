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Spor

Mario Gomez: Beşiktaş'ta forma giymeyi özledim

Beşiktaşlı taraftarlar Gomez'e duydukları özlemi sosyal medyadan paylaştı

23 Mart 2018 17:37

Bundesliga ekibi  Stuttgart'ta top koşturan Mario Gomez yaptığı açıklamada Beşiktaş formasını giymeyi özlediğini söyledi.

Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi. 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti.

Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

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