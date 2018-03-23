Mario Gomez: Beşiktaş'ta forma giymeyi özledim

Bundesliga ekibi Stuttgart'ta top koşturan Mario Gomez yaptığı açıklamada Beşiktaş formasını giymeyi özlediğini söyledi.



Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Alman golcünün ayrılışından duydukları üzüntüleri ilginç paylaşımlarla dile getirdi.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; siyah-beyazlı taraftarların ayrılışına en çok üzüldüğü futbolcuların başında gelen yıldız golcü Mario Gomez'den Beşiktaş itirafı geldi. 32 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı formayı giymeyi özlediğini ifade etti.



Alman golcünün bu açıklamasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.