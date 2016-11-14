"Mario Gomez Beşiktaş forması giyecek"

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'in yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini söyledi

Yılmaz Vural şunları söyledi: "Hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar Gomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da 'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçeklemesi hiç de zor olmaz."



Tecrübeli hoca, "Gomez, Almanya'da aradığını bulamadı. Beşiktaş da onun boşluğunu doduramadı. Herkes bu transferi istiyor" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, sezon sonunda takımdan ayrılan Sosa ve Gomez'le ilgili, "Sosa'nın dönüşü mümkün değil. O konu kapandı. Gidiş şekli şık olmadı. Bizleri üzdü. Gomez'in durumu ise kendisine bağlı. Çıkıp, 'Almanya Milli Takımı'na tekrar seçildiğim kulübe dönmek istiyorum, yuvama dönmek istiyorum' derse, biz de gerekeni yaparız." ifadelerini kullanmıştı.