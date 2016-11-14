T24 LogoT24 Logo
Spor

"Mario Gomez Beşiktaş forması giyecek"

Teknik direktör Yılmaz Vural, Beşiktaş'ın da Mario Gomez'in de aradığını bulamadığını söyledi

14 Kasım 2016 13:04

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'in yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini söyledi

Yılmaz Vural şunları söyledi: "Hem yönetim, hem teknik heyet hem de taraftarlar Gomez'e soğuk değil. Alman oyuncu da 'sıcak' yaklaşırsa, bu transferin gerçeklemesi hiç de zor olmaz."

Tecrübeli hoca, "Gomez, Almanya'da aradığını bulamadı. Beşiktaş da onun boşluğunu doduramadı. Herkes bu transferi istiyor" diye konuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, sezon sonunda takımdan ayrılan Sosa ve Gomez'le ilgili, "Sosa'nın dönüşü mümkün değil. O konu kapandı. Gidiş şekli şık olmadı. Bizleri üzdü. Gomez'in durumu ise kendisine bağlı. Çıkıp, 'Almanya Milli Takımı'na tekrar seçildiğim kulübe dönmek istiyorum, yuvama dönmek istiyorum' derse, biz de gerekeni yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

 

ETİKETLER

Yılmaz VuralMario GomezBeşiktaştransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24