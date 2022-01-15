Mario Branco kimdir? İşte Galatasaray'ın yeni sportif direktörü

Galatasaray, Sportif Direktör olarak Portekizli Mario Branco ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü Branco, Beşiktaş- Gaziantep FK maçını Vodafone Park'ta izledi. Branco bugün de Karagümrük - Rizespor maçını statta takip etti.

Mario Branco kimdir?

6 Kasım 1975 doğumlu Portekizli futbol adamı, UEFA B Lisans sahibidir.

Kariyerine Pontevedra'da scout olarak başlayan 46 yaşındaki Portekizli, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin ve Steaua Bükreş'te de aynı görevi sürdürdü. Branco, 2009'da Leixoes ile sportif direktörlüğe adım attı.

Son olarak Famalicao'da Sportif Direktör olarak görev yapan Branco, öncesinde Portekiz kulüpleri Leixoes ve Estoril'de, Romen kulübü Astra'da, Hırvat kulübü Hajduk Split'te ve Yunan kulübü PAOK'ta görev aldı.