Mario Benedetti öldü

2008 yılının ocak ayından beri ciddi sağlık sorunları çeken Uruguaylı ünlü şair, yazar ve gazeteci Mario Benedetti'nin öldü.



Sekreteri Ariel Silva, Benedetti'nin dün başkent Montevideo'daki evinde 88 yaşında hayata gözlerini yumduğunu söyledi.



Bağırsaklarındaki sorunlar yüzünden geçen ay hastaneye kaldırılan Benedetti, 12 günlük tedavinin ardından 6 mayısta taburcu edilmişti.



Çok sayıda şiiri ve romanı uluslararası ödül alan Benedetti'nin 1960'da basılan "The Truce" adlı kitabı 19 dile çevrilmişti.



Benedetti, 2008 yılının ocak ayından beri ciddi sağlık sorunları çekiyordu.



Latin Amerikanın en büyük yazarlarından biri olarak tanınan Benedetti, 14 Eylül 1920 tarihinde Tacuarembo'da doğdu. Benedetti, 70'li yıllarda Uruguay'ın askeri diktatörlükle yönetildiği dönemde Buenos Aires, Lima, Havana ve İspanya'da sürgünde yaşadı. Benedetti, sürgünün sona ermesinin ardından zamanının çoğunu Montevideo ve Madrid'te geçirdi.



Kendisine Uruguay'daki Universidad de la República (Cumhuriyet Üniversitesi) ve İspanya'daki Universidad de Alicante (Alicante Üniversitesi) tarafından onursal (Honoris Causa) doktora verilmiştir.

