Mario Balotelli resmen Adana Demirspor’da!

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Adana Demirspor'umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. 'Süper Mario' gollerini artık mavi-lacivertli forma için atacak" ifadelerine yer verildi.

Başkan Murat Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Adana Demirspor'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Balotelli kariyerinde daha önce Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev kulüplerde forma giymişti