Mario Balotelli, oynamak istediği kulübü açıkladı

Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, katıldığı bir canlı yayında Arjantin'de Boca Juniors forması giymek istediğini söyledi. İtalyan golcü, "Riquelme (Boca'da yönetici) beni ararsa gelirim" ifadelerini kullandı

Adana Demirspor'da top koşturan Mario Balotelli, futbolu bırakan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun canlı yayınına katıldı. Manchester City - Real Madrid maçı ile ilgili sohbet eden ikilinin konuşması Arjantin futboluna geldi. Agüero, Balotelli'ye 'Arjantin'de beğendiğin bir kulüp var mı' diye sordu. Konuşmanın devamında Balotelli şu ifadeleri kullandı:

"Avrupalı her çocuk, Maradona ve Riquelme'nin videolarıyla büyümüştür. Boca'yı onlar sayesinde tanıdım. Bir gün orada oynayacağım hayal ediyordum. Riquelme beni ararsa gelirim."

Boca Juniors'un efsane ismi Juan Roman Riquelme, şu sıralarda sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak görev yapıyor.

Adana Demirspor'a sezon başında transfer olan Balotelli'nin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.