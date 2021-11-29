Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığıyla 6 aileye yardım etti

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, Haluk Levent aracılığı ile 6 aileye yardımda bulundu.

AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından Balotelli ile şalgam içerken fotoğraflarını paylaşarak, Adana Demirspor'un golcüsünün yardım yaptığını açıkladı.

Haluk Levent paylaştığı fotoğrafın altında Mario Balotelli'nin 6 aileye yardım yaptığını söyledi. Haluk Levent paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik."