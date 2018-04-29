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BBC Türkçe

Marine le Pen'in dokunulmazlığı neden kaldırıldı?

Fransa Parlamentosu, 2015'te 'IŞİD şiddetine' ilişkin Twitter'dan paylaştığı fotoğrafları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırdı. Peki Le Pen bu noktaya nasıl geldi?

29 Nisan 2018 20:30

Fransız Parlamentosu, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine le Pen'in dokunulmazlığını, Twitter'dan paylaştığı Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) 'şiddet fotoğrafları' gerekçesiyle kaldırdı.

2015 yılında Le Pen, Twitter hesabından IŞİD militanlarının gerçekleştirdiği şiddet görüntülerini paylaşarak büyük tepki çekmişti.

gazeteci James Foley'

Foley'in ailesinden ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Le Pen, fotoğrafları sildi.

Ancak Fransız savcılığı, paylaşılan üç görüntü nedeniyle Le Pen hakkında soruşturma başlattı. Le Pen'in fotoğraftakinin Foley olduğunu bilmediğini açıklayarak tepkileri yumuşatma çabaları da sonuç vermemiş oldu.

Fransız yasalarına göre, Le Pen suçlu bulunduğu takdirde hapis cezası bile alabilir. Öte yandan Le Pen'in 'seçilmiş yetkili' statüsünde olması, ona ikinci bir zırh sağlıyor.

Çarşamba günü Fransa Parlamentosu'nun duyurduğu karara Le Pen'in yanıtı ise gecikmedi.

Twitter'da yaptığı açıklamada Le Pen parlamentoya şu suçlamayı yöneltti:

"Anlaşılan Suriye'den Fransa'ya dönen bir cihatçı olmak, İslam Devleti'nin zulmünü açığa vurmaktan daha iyi."

Le Pen'in dokunulmazlığına yönelik ilk hamle bu değil.

Mart ayında Avrupa Parlamentosu, aynı 'IŞİD şiddeti' fotoğraflarını gerekçe göstererek Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırmıştı.

Sağcı liderin dokunulmazlığı, Haziran ayında Ulusal Meclis'e seçilmesiyle yeniden getirildi.

Marine Le Pen, Fransa'da, muhafazakar rakibi Emmanuel Macron karşısında 23 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kaybetmişti.

Partisinin destekçileri ise, Meclis'te sadece 577 koltuğu garantileyebilen liderleri Le Pen'i yanlış politikalar izlemekle suçlamıştı.

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