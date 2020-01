Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan sanığın tahliye talebine ret

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de yaşayan Gürcistan uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Marina Lakvekheliani\'nin (45) yüzüne kimyasal madde dökmekle suçlanan tutuklu sanık İbrahim Can\'ın (46) tahliye talebi kabul edilmedi.

Gürcistan\'da bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye\'ye geldi ve 2015\'te Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir\'de, iddiaya göre, İbrahim Can ile tanıştıktan sonra gönül ilişkisi yaşayan Lakvekheliani, 1 yılın ardından ilişkiyi bitirmeye karar verdi. İbrahim Can ise bu karara karşı çıktı. Can, geçen kasım ayında, arkasından geldiği Lakvekheliani\'nin yüzüne, fırından ekmek alıp evine dönerken, kaldığı apartman dairesinden içeri girmek istediği sırada kimyasal madde döktü. Can, olayın ardından kaçarken, yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani ise Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan İbrahim Can, mahkemece tutuklandı.

Can hakkında, \'yaralama\' suçundan Eskişehir 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Bugün yapılan ikinci duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Can ile kendisinden şikayetçi olan Marina Lakvekheliani ve avukatlar katıldı. Mahkeme hakimi, duruşmada tanıkları dinledi. Tanıklardan bazıları, olayı görmediklerini; ancak İbrahim Can\'ın, Marina Lakvekheliani\'ni daha önce tehdit etiğini öne sürdü.

İbrahim Can, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi. Eskişehir 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Can\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 9 Şubat\'a erteledi.



