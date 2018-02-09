Marina'nın yüzüne kimyasal madde atan eski sevgiliye tahliye yok

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yaşayan Gürcü asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Marina Lakvekheliani\'nin (45) yüzüne kimyasal madde dökmekle suçlanan eski sevgilisi, tutuklu sanık İbrahim Can\'ın (46) tahliye talebi kabul edilmedi.

Gürcistan\'dayken bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Marina Lakvekheliani, 1999 yılında Türkiye\'ye geldi ve 2015\'te de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Eskişehir\'de, iddiaya göre, İbrahim Can ile tanıştıktan sonra gönül ilişkisi yaşayan Lakvekheliani, 1 yılın ardından ilişkiyi bitirmeye karar verdi. Can ise bu karara karşı çıktı. İbrahim Can, geçen kasım ayında Marina Lakvekheliani\'nin yüzüne kimyasal madde döküp, kaçtı. Yüzünde yanıklar oluşan Lakvekheliani, Eskişehir Devlet Hastanesi\'nde bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan İbrahim Can, mahkemece tutuklandı. İbrahim Can hakkında, \'yaralama\' suçundan Eskişehir 5\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

Bugün yapılan üçüncü duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Can ile kendisinden şikâyetçi olan Marina Lakvekheliani ve avukatlar katıldı. Mahkeme hâkimi, duruşmada tanıkları dinledi. Tanıklardan bazıları, Can ile Lakvekheliani\'nin sürekli tartıştıklarını anlattı. Suçsuz olduğu söyleyen İbrahim Can ise mahkeme hakiminden tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme hâkimi, Marina Lakvekheliani\'nin yüzüne atılan kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi ve vücuda verdiği zararın tespi için istenilen raporun İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Mart\'a erteledi.



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