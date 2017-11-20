Marina'nın ayrılmak istediği sevgilisi yüzüne kimyasal madde döktü (3)
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, Gürcistan uyruklu Marina Lakvekheliani'nin yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan İ
20 Kasım 2017 20:01
TUTUKLANDI
Eskişehir\'de, Gürcistan uyruklu Marina Lakvekheliani\'nin yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan İ.C., mahkemece tutuklandı. İ.C., Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
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