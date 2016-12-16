Marina Maljkovic mucize yaratıyor

FIBA Avrupa Kupası’nda son olarak Novosibirsk’i yenerek namağlup bir üst turun yolunu tutan Galatasaray, sadece 1.5 milyon dolarlık bütçeyle potada tarihi bir sezon geçiriyor.

Sırp antröner Marina Maljkovic'i takımın başına getirdikten sonra önüne geleni deviren Aslan, Avrupa'da namağlup yoluna devam ediyor.



amkspor'un haberine göre; 1.5 milyon dolarlık bütçeyle kendisinden güçlü takımlara kafa tutan sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 7 maçta sadece 1 kez kaybetti.



Maljkovic'in öğrencileri, kendilerinden kat kat pahalıya kurulmuş Fenerbahçe, AGÜ ve Yakın Doğu'yu geride bırakarak liderlik koltuğunda bulunuyor.

Yaş ortalaması sadece 22 olan Galatasaray'ın kadın kadrosunda yıldız isim ise Işıl Alben olarak dikkat çekiyor.

Avrupa'da yenilgisiz

Deneyimli oyun kurucunun etrafına gençlerden kurulu bir takım oluşturan Sırp çalıştırıcının takımı, Avrupa'da C Grubu'nda oynadığı 6 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Bu sezon kadrosunda üç 1999, iki 1997 ve üç 1994 doğumlu oyuncusu bulunan Sarayın Sultanları, çıktığı 13 resmi karşılaşmada 12 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı.