Korsan Marina'dan veda: Şimdiden tarih yazdık

Almanya’da anketlerde üçüncülüğü zorlayan Korsanlar Partisi’nde dün başlayan kurultayda yeni yöneticiler belirlendi. Partinin siyasi işlerden sorumlu genel başkanı 24 yaşındaki Marina Weisband, veda konuşmasında “Şimdiden tarih yazdık” dedi

Hürriyet'in haberine göre, korsanlar, Alman siyasetindeki yerini sağlamlaştırıyor. Sisteme karşı çıkan bir grup bilgisayar meraklısı ve hackerdan kurulan, internet özgürlüğü için mücadele veren Korsanlar Partisi, bir anda protesto oylarının adresi oldu. Almanya’daki siyasi anketlerde üçüncü sırayı zorlayan bir partiye dönüşen Korsanlar’ın dün Schleswig-Holstein Eyaleti’ndeki Neumünster kentinde iki günlük kongresi başladı.

Neo-Nazi suçlaması

Kongre’nin yıldızı tabi 24 yaşındaki siyasi işlerden sorumlu genel başkanı Marina Weisband oldu. Eğitimine devam etmek için bir yıllığına siyasete ara verme kararı alan, bu nedenle de yeni yönetime aday olmayan Marina Weisband, yaptığı veda konuşmasında, Korsanlar’a sorumlu bir siyaset yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Marina Weisband, “Büyük bir sorumluluk taşıyoruz, çünkü toplumun temelden değişeceğini biliyoruz. Biz çok gençtik ve çok küçüktük, ama buna rağmen tarih yazdık” diye konuştu. Son dönemde aşırı sağa prim verdikleri yönündeki eleştirilere de yanıt veren Marina, “Şimdi ciddiye alınıyoruz ve hedef oluyoruz. Dokunulmazlık süremiz kısa sürdü. Ama bu normal bir süreç. Siyaset böyle işliyor, yeni önce reddediliyor” dedi.

İktidara hazır mıyız

Partililer bir yılla sınırlandırılmış olan görevleri üstlenmek isteyenlerin her defasında yeniden aday olabileceklerine karar verdiler. Bunun yanı sıra çeşitli tüzük değişikliklerini oylayan Korsanlar iktidara ne kadar hazır olduklarını tartıştılar. Parti başkanı Sebastian Nerz, Korsanlar’ın siyasi başarılarına rağmen önce muhalefette deneyim kazanmaları gerektiği açıkladı. Nerz, “Sıfırdan mecliste iktidarı hedeflemek çok büyük bir sıçrama olur” diye çekincesini dile getirdi. Yapılan seçimde oyların yüzde 66.6’sını alan Bernd Schlömer, partinin yeni genel başkanı oldu.

Korsanların hızlı yükselişi

Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde aldıkları yüzde 8,9’luk oy oranı ile siyasi arenaya giriş yapan Korsanlar, Saarland Eyaleti’nde de yüzde 7,4 oranında oy almayı başararak ülkedeki siyasi iddialarını sürdürmüştü. Korsanlar, parti tüzükleri doğrultusunda siyasetin yanı sıra toplumsal yaşamın her alanında sansürsüz internet, şeffaflık ve vatandaşlara daha fazla katılım hakkı verilmesi gibi talepleri dile getirerek, Yeşiller Partisi’ni dahi geçmişti. Korsanlar Partisi’nin, mayıs ayında iki ayrı eyaletteki yerel seçimde de iyi oy alması bekleniyor.