Marina Abramoviç ile yaptığı performanslarla bilinen Ulay, hayatını kaybetti

Performans sanatçısı Frank Uwe Laysiepen, hayatını kaybetti. Performans sanatının önemli isimlerinden Marina Abramoviç ile yaptıkları performanslarla bilinen ve Ulay olarak tanınan Laysiepen, 76 yaşındaydı. Ulay, bir süredir Slovenya'nın Ljubljana kentinde lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Ulay'ın stüdyosu, Facebook'ta yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Ulay eşsizdi. İyi bir insan ve sanatçı olarak. Nazik bir ruh, cömert... Bir öncü, provakatör, aktivist, mentor, meslekdaş, dost, baba, koca, aile... Aydınlığı arayan biri. Hayat aşığı. Bir gezgin. Bir savaşçı. Limitleri zorlayan ve acıya mukavemeti yüksek müthiş bir düşünür. Kendini düşünmeyen ve korkusuz, etik, zarif, nüktedan. Birçoklarına ilham kaynağı oldu. Ailesi, arkadaşları, sanat dünyası ve kendisinden farklı yollarda etkilenmiş binlerce takipçisi tarafından derinden özlenecek. Farklı birçok kuşaktan sanatçıyı ve gelecekteki sanatçıları etkiledi, etkileyecek. Hatırası ve mirası kendisinin ve Ulay Vakfı'nın çalımalarında sonsuza dek yaşayacak."

1943 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ulay, performans sanatının önemli isimlerinden Marina Abramoviç ile yaptıkları performanslarla tanınıyordu. İlişkilerini, Çin Seddi'ni yaklaşık 6.000 km boyunca birbirlerine doğru yürüdükleri bir performansla sona erdiren çift; 12 yıl boyunca, dünyanın en ünlü sanatçı çifti arasındaydı.

Ulay'la olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Marina Abramoviç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bugün arkadaşım ve eski ortağım Ulay'ın öldüğünü öğrendim. O çok özlenecek olağanüstü bir sanatçı ve insandı. Bugün, sanatının ve mirasının sonsuza dek yaşayacağını bilmek rahatlatıcı."