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Spor

Marin Čilić, Avustralya Açık'ta ilk kez finale yükseldi

Čilić, aynı zamanda finale yükselen ilk Hırvat tenisçi oldu

25 Ocak 2018 17:31

Hırvat tenisçi Marin Čilić, beklenenden daha kolay bir şekilde Kyle Edmund'ı set vermeden mağlup ederek final biletini kaptı.

Avustralya Açık tek erkekler yarı final maçında 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, dünya 49 numarası rakibi Kyle Edmund'ı 6-2, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek finale adını yazdıran ilk isim oldu.

Çeyrek finalde dünya 1 numarası Rafael Nadal'ın final setinde maçtan çekilmesiyle tur atlayan Cilic, ilk servislerinden %90 oranında puan çıkardığı yarı final mücadelesini rahat bir tempoyla 2 saat 18 dakika sonunda noktalamayı başardı. Hırvat tenisçi ayrıca winner sayılarında Büyük Britanyalı rakibine 32-25 üstünlük sağladı.

Kariyerinde üçüncü bir Grand Slam'de final oynama şansı elde eden 29 yaşındaki Marin Cilic, 2014 ABD Açık'ın ardından ikinci şampiyonluğuna ulaşmak adına dünya 2 numarası Roger Federer ile Hyeon Chung arasındaki yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

(Eurosport)

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