Marin Čilić, Avustralya Açık'ta ilk kez finale yükseldi

Hırvat tenisçi Marin Čilić, beklenenden daha kolay bir şekilde Kyle Edmund'ı set vermeden mağlup ederek final biletini kaptı.

Avustralya Açık tek erkekler yarı final maçında 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, dünya 49 numarası rakibi Kyle Edmund'ı 6-2, 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup ederek finale adını yazdıran ilk isim oldu.

Çeyrek finalde dünya 1 numarası Rafael Nadal'ın final setinde maçtan çekilmesiyle tur atlayan Cilic, ilk servislerinden %90 oranında puan çıkardığı yarı final mücadelesini rahat bir tempoyla 2 saat 18 dakika sonunda noktalamayı başardı. Hırvat tenisçi ayrıca winner sayılarında Büyük Britanyalı rakibine 32-25 üstünlük sağladı.

Kariyerinde üçüncü bir Grand Slam'de final oynama şansı elde eden 29 yaşındaki Marin Cilic, 2014 ABD Açık'ın ardından ikinci şampiyonluğuna ulaşmak adına dünya 2 numarası Roger Federer ile Hyeon Chung arasındaki yarı final maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

(Eurosport)