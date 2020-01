'Marilyn'le Bir Hafta' geçirmek...

Sinemaseverler bu hafta komedi, fantastik, aksiyon, macera ve dram sahnelerinin bulunduğu 7 yabancı filmle buluşuyor.



MARILYN İLE BİR HAFTA



Simon Curtis'in yönettiği ve Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond ile Kenneth Branagh'ın oynadığı “Marilyn ile Bir Hafta (My Week With Marilyn)” filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.



Sir Laurence Olivier, Marilyn Monroe ve Aurthur Miller'ı merkezine alan filmde, asistan Colin'in gözünden Marilyn Monroe'nun İngiltere'de geçen bir haftasını anlatılıyor. Miller, İngiltere'den bir süre ayrılmak zorunda kaldığında genç asistana da güzel aktristi İngiliz sosyetesi ile tanıştırmak ve eğlendirmek görevi düşüyor.











STAR WARS BÖLÜM 1: GİZLİ TEHLİKE



George Lucas'ın yönettiği ve Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman ile Jake Lloyd'un rol aldığı “Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike (Star Wars Episode I: The Phantom Menace)” filmi, fantastik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmin her karesi 2D filmden 3D'ye, global servis sağlayan bir görsel şirket olan Prime Focus ve şimdiye kadar ki tüm Star Wars filmlerinin de görselini yapan Industrial Light & Magic (ILM) tarafından aktarıldı.





Filmin konusu şöyle:



“Genç Luke Skywalker'ın içindeki gücü keşfedip galaksinin zalim imparatoruna başkaldırmasına henüz 10 yıllar vardır. Hatta Luke henüz doğmamıştır. Barış içindeki galakside cumhuriyet hüküm sürmektedir. Barışçıl bir gezegen olan Naboo, iyi yürekli genç Kraliçe Amidala tarafından yönetilmektedir. Gizli Sith Lordu ve onun şampiyonu Darth Maul'un maşası olan Ticaret Federasyonu, barışı sarsacak girişimler ve adil olmayan müzakere taktikleriyle Amidala'yı köşeye sıkıştırmaktadır. Jedi şövalyesi Qui-Gon Jinn ve çömezi Obi-Wan Kenobi durumu incelemek için Naboo'ya gönderilir. Jedi'lar giderek derinleşen komployu keşfederken 9 yaşındaki Anakin'le tanışırlar. Küçük çocuğun mekaniğe karşı müthiş bir yeteneği ve şeytani bir zekası vardır. Jar Jar Binks isimli geveze ve kurbağamsı mahluğun da dostluğunu edinerek büyüyen uyumsuz grup, bir yandan federasyonun robot ordularına karşı Amidala'nın yardımına koşarken, öte yandan da Darth Maul ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. Galakside bir şeyler, geri dönmemek üzere değişmeye başlamıştır.”





SÜRÜCÜ



Nicolas Winding Refn'in yönettiği ve Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston ile Albert Brooks'un rol aldığı “Sürücü (Drive)” filmi, macera sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.



Filmde, Hollywood'da dublörlük yapan ve iyi araba kullanabildiği için geceleri de soygunlara katılan araba sürücüsünün hayatı, komşusu Irene'nin hapisteki kocasına yardım etmeyi kabul etmesiyle daha da tehlikeli bir hale bürünür. Bir anda Los Angeles'ın en tehlikeli adamlarının hedefi olur. Kendisinin, Irene'in ve oğlunun hayatını da kurtarmak için yapacağı tek şey iyi araba sürmektir.











TINKER TAİLOR SOLDIER SPY: KÖSTEBEK



Tomas Alfredson'un yönettiği ve Gary Oldman, Tom Hardy, Colin Firth ile John Hurt'un rol aldığı “Tinker Tailor Soldier Spy: Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy)” filmi, dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin konusu şöyle:



“20. yüzyılın ortalarında baş gösteren soğuk savaş, uluslararası ilişkilere zarar vermeye devam etmektedir. MI6 olarak da adlandırılan “Sirk” kod adlı İngiliz Gizli İstihbarat Servisi, bir yandan diğer ülkelerin casusluk girişimlerine ayak uydurmaya, bir yandan da İngiltere'nin güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır.”









JACK VE JILL



Dennis Dugan'ın yönettiği ve Adam Sandler, Katie Holmes, Al Pacino ile Elodie Tougne'nın oynadığı “Jack ve Jill (Jack and Jill)” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Filmde, Jack, ikiz kız kardeşi Jill'i saymazsak kusursuz bir hayat yaşamaktadır. Her yıl şükran gününde, hayatını alt üst eden kız kardeşinin ziyaretine katlanmak zorundadır. Hafta sonunu kapsayacak bu ziyaret bir aya uzadığında, kardeşler sadece ikizlerin yapabileceği şekilde birbiriyle tartışır ve alay ederler. Jack, hiç gitmeyecek sandığı Jill'i göndermek için çeşitli planlar yapar.











DÜŞMANI KORURKEN



Daniel Espinosa'nın yönettiği ve Denzel Washington, Ryan Reynolds, Brendan Gleeson ile Sam Shepard'ın rol aldığı “Düşmanı Korurken (Safe House)” filmi, aksiyon sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.



Filmde, iyi bir ajan olmak isteyen Matt, kendini kanıtlamak için bir fırsat bekler. Karşısına çıkan ilk fırsat eski ajan Tobin ile ilgilidir. Bu eski istihbaratçı ordu bilgilerini parayla satmaya başlar. Şimdi de sakladığı bir sırla geri döner. İkili, kendilerine saldıranların, teröristlerce mi yoksa içeriden biri tarafından mı gönderildiğini anlamak zorundadır.









DUYGULARIN RENGİ



Tate Taylor'ın yönettiği ve Emma Stone, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain ile Mary Steenburgen'in oynadığı “Duyguların Rengi (The Help)” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.



Mississippi'de 1960'lı yıllarda geçen filmde, sosyal kuralları yıkan ve kendilerini tehlikeye atan gizli bir yazı projesi etrafında sıra dışı bir dostluk kuran 3 farklı ve olağanüstü kadının ilişkisini anlatılıyor.