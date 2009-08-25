Marilyn Monroe'yla milyon dolarlık uyku

Marilyn Monroe'nun mezarının üstündeki yer internetteki açık arttırmada 4.6 milyon dolara satıldı.

İnternetteki açık artırma sitesi Ebay’de, Marilyn Monroe’nun mezarının üstündeki mezar yeri 4,6 milyon dolara satıldı.



Açık artırmada ABD’nin Los Angeles kentindeki Westwood Village Memorial Park’taki mezar yerini 4 milyon 602 bin 100 dolara satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Mezar yeri, 23 yıl önce 81 yaşında ölen ve Monroe’nun mezarının üzerine defnedilen Richard Poncher’ın eşi Elsie Poncher tarafından geçen hafta 500 bin dolardan açık artırmaya çıkarılmıştı.

Elsie Poncher’ın Beverly Hills’te 1,6 milyon dolarlık evinin borçlarını ödemek için böyle bir karar aldığı belirtilmişti. Yaşını söylemek istemeyen ancak 70’i geçtiğini belirtmekle yetinen Elsie Poncher, eşinin mezar yerini 1954’te Monroe’nun eski eşlerinden beyzbol oyuncusu Joe DiMaggio’dan satın aldığını ve eşinin mezarda yüz üstü yattığını, bunun onun son arzusu olduğunu anlatmıştı.(aa)