'Marilyn Monroe'un kayıp arşivi'

Hollywood’un efsane isimlerinden Marilyn Monroe’ya ait 300 özel eşya, California’da açık artırmaya çıkacak. “Marilyn Monroe’nun Kayıp Arşivi” başlıklı müzayedede, ünlü aktrisin daha önce görülmemiş mektupları, çizimleri, kıyafetleri ve fotoğrafları satışa sunulacak.

‘Ağladığını görünce…’

BBC’de yer alan habere göre, Clark Gable, Cary Grant ve Jane Russell gibi isimlerle yazışmaların da yer aldığı koleksiyonda, Monroe’ya gönderilen aşk mektupları da bulunuyor.

Monroe’nun ikinci kocası Joe Dimaggio’nun yazdığı mektuplar, seçkinin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Beysbol efsanesi Dimaggio, Monroe’nun boşanma davası açtığını ilan etmesinden sonra gönderdiği 1954 tarihli mektubunda “Seni seviyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum. Şu hayatta bana olan güvenini onarmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok” yazıyor. Monroe’nun kendisinden ayrılmak istediğini televizyondan öğrendiğini yazan Dimaggio, “Bütün o insanların önünde ağladığını görünce, benim de içim kan ağladı” ifadelerini kullanıyor. Koleksiyonda yer alan bir başka mektupta ise Monroe, ilk kocası Arthur Miller’a “kendini ne kadar güvensiz hissettiğinden” bahsediyor.

Müzayede evi yöneticisi Darren Julien, Monroe’nun özel yaşamından kesitler sunan koleksiyonun toplamda 1 milyon dolara satılmasını bekledik-lerini açıkladı. Julien, Amerikan popüler kültürüne büyük ilgi duyan Asyalı ve Avrupalı koleksiyonerler sayesinde son yıllarda Monroe’nun “piyasa değerinin” de epey arttığını vurguladı. 1 Aralık’ta meraklıların ziyaretine açılacak koleksiyon, 5- 6 Aralık’ta satışa sunulacak.