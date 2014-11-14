T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Marilyn Monroe'un kayıp arşivi'

'Marilyn Monroe'un kayıp arşivi' başlıklı müzayedede, Monroe’ya gönderilen aşk mektupları da bulunuyor

14 Kasım 2014 11:42

 

Hollywood’un efsane isimlerinden Marilyn Monroe’ya ait 300 özel eşya, California’da açık artırmaya çıkacak. “Marilyn Monroe’nun Kayıp Arşivi” başlıklı müzayedede, ünlü aktrisin daha önce görülmemiş mektupları, çizimleri, kıyafetleri ve fotoğrafları satışa sunulacak.

 

‘Ağladığını görünce…’

 

BBC’de yer alan habere göre, Clark Gable, Cary Grant ve Jane Russell gibi isimlerle yazışmaların da yer aldığı koleksiyonda, Monroe’ya gönderilen aşk mektupları da bulunuyor.

Monroe’nun ikinci kocası Joe Dimaggio’nun yazdığı mektuplar, seçkinin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Beysbol efsanesi Dimaggio, Monroe’nun boşanma davası açtığını ilan etmesinden sonra gönderdiği 1954 tarihli mektubunda “Seni seviyorum ve seninle birlikte olmak istiyorum. Şu hayatta bana olan güvenini onarmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yok” yazıyor. Monroe’nun kendisinden ayrılmak istediğini televizyondan öğrendiğini yazan Dimaggio, “Bütün o insanların önünde ağladığını görünce, benim de içim kan ağladı” ifadelerini kullanıyor. Koleksiyonda yer alan bir başka mektupta ise Monroe, ilk kocası Arthur Miller’a “kendini ne kadar güvensiz hissettiğinden” bahsediyor.

Müzayede evi yöneticisi Darren Julien, Monroe’nun özel yaşamından kesitler sunan koleksiyonun toplamda 1 milyon dolara satılmasını bekledik-lerini açıkladı. Julien, Amerikan popüler kültürüne büyük ilgi duyan Asyalı ve Avrupalı koleksiyonerler sayesinde son yıllarda Monroe’nun “piyasa değerinin” de epey arttığını vurguladı. 1 Aralık’ta meraklıların ziyaretine açılacak koleksiyon, 5- 6 Aralık’ta satışa sunulacak.

 

ETİKETLER

marilyn monroemektupözel eşyaaçık artırmamarilyn monroeun kayıp arşivimüzayedemektupçizimkıyafetfotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24