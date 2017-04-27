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Kültür-Sanat

Marilyn Monroe'nun öldüğü ev satılıyor

Evin eski sahibi evde devletin kullandığı casusluk cihazlarından birini bulmuştu

27 Nisan 2017 14:54

ABD’li ünlü sinema yıldızı Marilyn Monroe’nun Los Angeles’ta 36 yaşında hayatını kaybettiği ev, 6.9 milyon dolara satılıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ünlü sanatçı çok sevdiği evi, oyun yazarı Arthur Miller'dan boşanmasının ardından 1962'de satın almıştı. Sanatçının, sadece birkaç ay yaşayabildiği evde 1962'de cesedi bulunmuştu. Monroe'nun 77 bin 500 dolara satın aldığı ev, 6.9 milyon dolar karşılığında (yaklaşık 24 milyon 639 bin lira) yeni sahibine kavuşmayı bekliyor. Los Angeles'taki İspanyol tarzındaki evde 4 yatak odası ve 3 banyo bulunuyor.

Duvarda 'böcek' çıktı

Yıllar boyunca birçok tadilattan geçen ev kemerli kapıları, rengârenk çinileri, kırmızı kiremitli çatısı ve yüzme havuzuyla hala ihtişamını koruyor. Evin bahçesinde de Monroe'nun hiç yüzmediği bir havuz bulunuyor. Ev, Monroe'nun ölümünden sonra pek çok kez el değiştirmişti. Evin eski sahiplerinden biri Monroe'nun evinin duvarlarında yapılan yenileme çalışmaları sırasında, devletin kullandığı casusluk cihazlarından birini bulmuştu.

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