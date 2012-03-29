Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafına 32 bin dolar

Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı, açık artırmada 32 bin dolara satıldı.



Amerikalı efsanevi oyuncu Marilyn Monroe'nun imzalı fotoğrafı, açık artırmada 32 bin dolara satıldı.

BBC'nin haberine göre Monroe, İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 Mart'ta yapılan açık artırmada satılan fotoğrafı, "Erkekler Sarışın Sever" filminin koreografı Jack Cole için imzalamıştı.

Aynı müzayedede ünlü İngiliz sanatçı Damien Hirst'in karakalem köpekbalığı çizimi ise 7500 dolara alıcı buldu.

İngiltere'nin en etkili çağdaş dönem sanatçılarından biri olarak kabul edilen Hirst, 30 saniyede yaptığı çizimi adı açıklanmayan bir şoföre bahşiş olarak hediye etmişti.