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Kültür-Sanat

Marilyn Monroe'nun eşyaları satışa çıkıyor

Ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettiren sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya ait elbiseler ve fotoğrafları önce sergilenecek, sonra açık artırmaya çıkarılacak

11 Ağustos 2018 21:42

20. yüzyılın en ünlü sinema yıldızlarından ve seks sembollerinden biri olarak kabul edilen Marilyn Monroe’nun eşyaları satışa çıkarılıyor. 

1962 yılında, 36 yaşındayken hayatını kaybeden Monroe’nun eşyaları, ABD'deki Profiles in History Müzayede Evi'nde ziyarete açılacak.

Ekimin son haftasına kadar sergilenecek olan eşyalardan ikonik parçalar daha sonra açık artırmada satılacak.

Sergide, Monroe'nun filmlerinde giydiği 15 kostüm ve hafızalara kazınan uçuşan beyaz elbisesini tuttuğu fotoğrafın yanı sıra çocukluğuna ait fotoğraflar da yer alacak.

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