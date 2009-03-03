Marilyn Monroe'nun yanında yatacak

“Welt am Sonntag” gazetesinin haberine göre Hefner, Monroe'nun mezarının yanının boşaldığını tesadüfen haber aldı.Hefner, “bunu öğrenir öğrenmez harekete geçip mezar yerini satın aldığını” söyledi.82 yaşındaki Hefner, "Kim sonsuza kadar Marilyn Monroe’nun yanında yatmak istemez ki?" diye sordu.Asıl adı Norma Jeane Mortenson olan Marilyn Monroe, 1926 yılında Los Angeles'ta dünyaya geldi.İlk evliliğini gençlik aşkı James Dougherty ile 1942'de, ikinci evliliğini 1954'te beyzbolcu Joe DiMaggio ile yapan Marilyn Monroe, 1956 yılında da oyun yazarı Arthur Miller ile hayatını birleştirdi.Marilyn Monroe'yu Playboy'a kapak yapmıştıÇevirdiği filmlerde “güzel ama aklı kıt sarışın” imajıyla tanınan Marilyn Monroe, 36 yaşında, aşırı dozda uyku ilacıyla ölene dek özel yaşamıyla sürekli ilgi odağı oldu.Marilyn Monroe, 8 Ağustos 1962'de, ikinci eşi Joe DiMaggio'nun organize ettiği bir cenaze töreniyle Los Angeles'te toprağa verildi.Marilyn Monroe ile aynı yıl Chicago'da dünyaya gelen Playboy Dergisi'nin kurucusu Hugh Hefner, 1953'te, ilk sayısının kapağına Marilyn Monroe'yu basarak başladığı Playboy yayıncılığında milyonluk tirajlara ulaştı.