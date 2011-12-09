Marilyn Monroe Türk askeriyle fotoğraf çekmiş



T24 - Modern zamanların pop ikonu, efsane sarışın Marilyn Monroe'nun, Kore'de savaşa katılan Türk askerlerine moral ziyaretinde bulunup hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.







1954 yılının Şubat ortasında çekilen fotoğrafta, Monroe'nun güneş gözlükleri ve giydiği Türk üniforması da dikkatleri çekiyor.



Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Ankaralı işadamı ve koleksiyoner Muhammet Yüksel, arşivindeki fotoğrafla ilgili şu bilgileri verdi: ''Marilyn Monroe 14 Ocak 1954'te Joe DiMaggio ile San Francisco'da evleniyor. Çift hem iş gezisi hem de balayı için Japonya'ya gidiyor. Orada Monroe ile Joe arasında tartışma yaşanıyor. Bunun üzerine kocasına kızan ünlü yıldız, uzun süredir ABD hükümeti tarafından Kore'deki askerlere moral ziyaretinde bulunması yönündeki daveti kabul ediyor ve Kore'ye gidiyor.''

İlk başta Monroe'nun 4 günlük ziyaret boyunca 10 gösteri yapmayı planladığını ama gösterilen ilgiye kayıtsız kalmadığını ifade eden Yüksel, ünlü yıldızın programda olmayan birçok birliği de ziyaret ederek gösteriler yapıp, askerlerle bolca hatıra fotoğrafı çektirdiğini aktardı.





Türk asker üniforması da giymiş



Aylardan şubat ve sıcaklığın eksinin altında olmasına rağmen Monroe'nun askılı mor kıyafetiyle birçok gösterisine çıktığına dikkati çeken Yüksel, yıldız oyuncunun askerleri ziyaretinde ise Türk üniforması giydiğini söyledi.



Fotoğrafın hem Türk askerlerinin Kore'deki varlığı hem de Marilyn Monroe koleksiyonu için önemli bir belge olduğunu belirten Yüksel ''Yaptığım araştırmalara göre bu fotoğraf Monroe'nun hiç yayınlanmayan fotoğrafları arasında yer alıyor'' dedi.





