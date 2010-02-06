Marilyn Monroe, ölümünden 9 ay önce

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Marilyn Monroe'nun arkadaşı Pulitzer ödüllü şair Carl Sandburg'u 1961 yılının Aralık ayında evinde ziyaret ettiği sırada Len Steckler tarafından çekilen siyah-beyaz fotoğrafları, ''Marilyn Monroe: The Visit'' adlı, sınırlı sayıda basılan bir seri olarak satışa sunuldu.Ölümünden 9 ay önce çekilen fotoğraflarda Monroe, habersiz ziyaret ettiği arkadaşının New York'taki dairesinde dinlenirken görülüyor.45 yıldır özel arşivde bulunan fotoğrafların Cuma günü ortaya çıkarıldığı açıklandı.