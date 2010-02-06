Marilyn Monroe, ölümünden 9 ay önce

T24 - Sinema tarihinin ve popüler kültürün en büyük efsanelerinden Marilyn Monroe'nun yeni fotoğraflarından bazıları satışa sunuluyor.
Marilyn Monroe'nun arkadaşı Pulitzer ödüllü şair Carl Sandburg'u 1961 yılının Aralık ayında evinde ziyaret ettiği sırada Len Steckler tarafından çekilen siyah-beyaz fotoğrafları, ''Marilyn Monroe: The Visit'' adlı, sınırlı sayıda basılan bir seri olarak satışa sunuldu.
Ölümünden 9 ay önce çekilen fotoğraflarda Monroe, habersiz ziyaret ettiği arkadaşının New York'taki dairesinde dinlenirken görülüyor.
45 yıldır özel arşivde bulunan fotoğrafların Cuma günü ortaya çıkarıldığı açıklandı.