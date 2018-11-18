Marilyn Monroe ölümünden 56 yıl sonra bir rekor daha kırdı

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Hollywood'un en ünlü yıldızlarından Marilyn Monroe'ya ait olan Altın Küre (Golden Globe) ödülü bir açık arttırmada 250 bin dolara satıldı. Hollywood Reporter'ın haberine göre bu bir Altın Küre ödülüne ödenen en yüksek fiyat oldu.

Aynı açık arttırmada Monroe'ya ait olan 1956 model siyah Ford Thunderbird araba da 490 bin dolara satıldı. Fox News'te yer alan habere göre Monroe Arthur Miller'la evlenmeye bu arabayla gitmişti. Açık arttırmada Monroe'nun bir basın açıklamasında taktığı kravat 44 bin dolara, kapağında Monroe'nun resmi olan ve Hugh Hefner tarafından imzalanmış Playboy dergisi sayısı 32 bin dolara, Monroe'ya ait bir pantolon 32 bin dolara satıldı.

"İkonlar ve İdoller: Hollywood" adlı açık arttırmada ayrıca Tom Hanks ve George Clooney gibi ünlü aktörlerin filmlerde giydiği kostümler de satıldı. Bir başka dikkat çeken ürün geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Stan Lee'nin imzaladığı 1962 çıkışlı bir çizgi roman oldu. 38 bin dolara satılan Spider- Man çizgi romanının karakterin yer aldığı ilk çizgi roman olduğu belirtildi.