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Kültür-Sanat

Marilyn Monroe değil, Kate Moss!

Pop-art ustası Andy Warhol'un Marilyn Monroe çalışması, bir başka ustaya, grafiti çapında tanınan Banksy'e ilham oldu.

20 Şubat 2009 02:00

Dünyaca ünlü sanatçı, Pop-art ustası Andy Warhol'un Marilyn Monroe çalışması, bir başka ustaya, grafiti çapında tanınan Banksy'e ilham oldu. Grafiti sanatçısı, podyumların ünlü modellerinden Kate Moss'u da aynı tarzda bir çalışmayla portreledi.

Dünya çapında grafiti uzmanı olarak bilinen ve özellikle sokaklarda yaptığı çalışmalarıyla tanınan İngiliz sanatçı Banksy de Warhol'un bu çalışmasından esinlenerek aynı çalışmayı bir başka yüze taşıdı.

Moda deyince akla gelen ilk isimlerden, 'sıska manken' lakaplı Kate Moss'u simgeleştiren ve renklerle bütünleştiren sanatçının altı portreden oluşan çalışması, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Bonham's Urban Sanat Galerisi'nde açık artırmada satışa çıkarılıyor.

Yapıtların yaklaşık olarak 150 bin pound'a alıcı bulması beklenirken 'Pop-art Kate'in ses getirmesi bekleniyor.

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