"Marilyn Manson evinde 'tecavüz odası' olduğunu söyledi"

Oyuncu Evan Rachel Wood'un Marilyn Manson tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamasının ardından şarkıcı Phoebe Bridgers, Marilyn Manson’ın evinde "tecavüz odası" olduğunu söyledi.

Evan Rachel Wood'un Manson tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamasının ardından, birçok kadın sosyal medya üzerinden benzer iddialarda bulunmuştu.



Twitter paylaşımında, "Öne çıkan herkesin yanındayım" diyen Bridgers, "Birkaç arkadaşımla Marilyn Manson'ın evine gitmiştim. Büyük bir hayranıydım. Evinde bulunan bir odanın, 'tecavüz odası' olduğunu söyledi. Bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

Bridgers, şöyle devam etti: "Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grup biliyordu. Şimdi kendilerini uzaklaştırmaları, şaşırmış gibi davranmaları acınası bir durum."

Ne olmuştu?

Evan Rachil Wood Marilyn Manson tarafından tacize uğradığını, "Tacizcimin adı, dünyaca Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve teslimiyet için manipüle edildim. Misilleme, iftira veya şantaj korkusuyla yaşamayı bıraktım.

Daha fazla insanın hayatını mahvetmesini engellemek için bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve ona olanak sağlayan birçok endüstriye seslenmek için buradayım. Artık sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım." sözleriyle anlatmıştı.