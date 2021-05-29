Marilyn Manson'a bir tecavüz davası daha

Ünlü müzisyen Marilyn Manson, kimliği belirsiz bir kadının açtığı yeni davada cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Gerçek ismi Brian Warner olan 52 yaşındaki Marilyn Manson'ın ismi paylaşılmayan kadına cinsel saldırı ve 2011'de süren ilişkileri sırasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Kadın, ayrıca Manson'ın kendisine istismarla dolu bir kaset izlettirdiğini iddia ederken, kasette Monson'ın bir kadını sandalyeye bağlayarak taciz ettiği, idrara benzer bir sıvıyı içirdiği ve silahla tehdit ettiğini öne sürdü.

People'a konuşan Manson'a yakın bir kaynak dosyada bahsi geçen videonun hiç yayımlanmamış bir kısa film olduğunu söyledi.

Manson'a tazminat davası açan kişi videoyu izledikten sonra hayatından endişe ettiğini ve başka bir olayda müzisyenin kendisine cinsel saldırıda bulunduktan sonra öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Söz konusu kişi başta Evan Rachel Wood olmak üzere başka kadınların da Manson'a dair benzer iddialar dile getirene kadar yaşadıklarını baskıladığını söyledi.

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