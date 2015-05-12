Marie Harf'ten Gökçek'e: O toplantılar onun seviyesi değil!

Harf “olası görüşmeye” tartışmaya yol açacak bir sözle yanıt ABD’nin Ferguson eyaletindeki “ayaklanma”nın ardından Gezi olaylarına atıfta bulunarak Twitter’dan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf’a "Hadi sarışın cevap versene" diye çıkışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e ikinci yanıt geldi. NATO toplantısı için önümüzdeki günlerde Ankara'ya gelecek olan Harf "Ankara'da Gökçek ile görüşecek misiniz?" sorusuna "O toplantılar onun seviyesi değil" karşılığını verdi.

Marie Harf Nisan ayında yaptığı bir açıklamada Melih Gökçek için "O sözlere yanıt verip, onurlandırmayı düşünmüyorum" demişti.

‘O toplantı onun seviyesinde değil’

Gazeteci İlhan Tanır’ın Twitter’da paylaştığına göre Harf, Ankara’ya NATO toplantısı için gelecek. Harf; Gökçek’in sözlerinin ardından Ankara’ya gelmesine ilişkin ise “O toplantılar onun seviyesi değil” dedi.