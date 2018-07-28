"Marie Antoinette'in 'Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler' sözüne Devlet Bahçeli'den revize"

Ekmeğe zam geldi mi ? soruları gündemi meşgul ederken, Devlet Bahçeli'nin “Yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. “Askıda ekmek” projesini başlatıyorum” çıkışı tartışmalara neden oldu. Sözcü yazarı Murat Murataoğlu 'Maşallah üzerinde çalışıldığı çok belli' dediği açıklamayı köşesine taşıyarak, "Marie Antoinette; “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”demişti. Devlet Bahçeli; “Ekmek alamıyorlarsa askıda ekmek beklesinler” diyerek aynı ekolü devam ettirdi!" diye yazdı.

TIKLAYIN-'Ekmeğe zam' tartışması; Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan açıklama geldi: Ben zam yaptık demedim​

NE OLMUŞTU

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın 26 Temmuz'da “Yüzde 15 gibi bir artış söz konusu olacaktır” açıklaması sonrası Ticaret Başkanlığı tarafından, "Fırıncılar Federasyonu yetkili değil; ekmeğe zam yok" açıklaması yapıldı. Balcı bu açıklama üzerine “Ben ekmeğe zam yaptık demedim” dedi.

Yazar Muratoğlu'nun "Bahçeli’nin “İnsan olmadı, ekmek asalım” projesi!"başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Ekmeğe zam var mı, yok mu? Varsa bile zam değil güncellemedir o! Biri çıkıp zam yapıldığını açıklıyor, biri çıkıp “hayır yapılamaz” deyip karşı çıkıyor. Yalnız bizim bakkal belli ki bunu bilmiyor. Ekmeği 1.5 liralık zamlı fiyattan satıyor. Acaba inkâr edilince zam yapılmamış mı oluyor?

Tıpkı bizim bakkal gibi AKP destekçisi MHP lideri Devlet Bahçeli de bilmiyor olmalı ki; “Yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. “Askıda ekmek” projesini başlatıyorum”dedi. “Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz” diye devam etti.

Proje dediği uygulama başlayalı en az 15 yıl oldu. Bahçeli'nin aklına yeni geldi! Peki, yolda simitçi falan da mı görmedi? Desteklediği iktidarın 16 yıllık ekonomi politikaları sonucu oluşan yoksulluğu, sadaka düzeni ile aşmayı mı projelendirdi?

Yine de tebrik etmeli… Zira partinin yıllar sonra ilk ciddi projesi… Maşallah üzerinde çalışıldığı çok belli… Bahçeli; “Durumu olan eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Fakir fukara kardeşlerim; ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?' diyebilmeli” diye kısaca özetledi.

Baktı idam kararı bir türlü çıkmıyor, insan olmadı, ekmek ile idare edelim bari… İlla asacak yani… Aslında bu proje, MHP kadrolarının da desteği ile askıda kıyma, askıda peynir, askıda benzin, askıda patates şeklinde geliştirilebilir. Kim bilir belki bir gün sıra askıda adaletesonra da askıda demokrasiye gelir! Umut zamlı da olsa fakirin ekmeği…

Askıda ekmek kampanyası ile ne yapmak, nereye varılmak istenmektedir? Kim bilir, insanlar askıda ekmeği alırken, “ekmeği karneyle alıyorduk, çok şükür bugünleri de gördük” diyebilir. Sonuçta istikrarı seçtiler, kim eleştirebilir? Suriyelilerden kalırsa askıda ekmek alabilir!

Marie Antoinette; “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler”demişti. Devlet Bahçeli; “Ekmek alamıyorlarsa askıda ekmek beklesinler” diyerek aynı ekolü devam ettirdi! Sahi kendisi AKP'nin ortağı değil miydi? Destek verdi, seçildi… Kimi eleştiriyor ki? Hâlâ anlayamıyorum, sahi o kadar oyu nasıl alabildi?

Ne var ki, çözüm nefis… Zengin olanlar fakirlere ekmek alsın! Sorunlar sadaka düzeni ile aşılsın. Una zam gelsin, maya zamlansın, su, elektrik, doğalgaz, işçilik, sigorta, vergi derken maliyetler artsın. Lakin fırıncı ekmeği ucuza satsın. Sonuçta bu işi hobi amaçlı yapıyor, o neden para kazansın? Kendine de askıda ekmek ayırtsın."